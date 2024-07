Bussola senza il bagnino vietata la balneazione Concessione verso la revoca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), 4 luglio 2024 – Il divieto dicome provvedimento immediato, ladellacome ulteriore conseguenza di una situazione che sta trasformando un’istituzione della Versilia, quale la, in una telenovelafine. Nonostante l’incontro di tre giorni fa in municipio per sbloccare l’impasse, il bagnoè ancora sguarnito eun servizio di sorveglianza. Ma il weekend si avvicina insieme a una nuova prevedibile ondata di bagnanti che da ormai un mese utilizza quel tratto di arenile – con un fronte mare di ben 80 metri – come fosse un’altra spiaggia libera. Con la differenza che quella di Motrone è regolarmente attrezzata e sorvegliata, mentre a Focette l’abbandono regna sovrano a causa anche del contenzioso giudiziario tra concessionari ed ex gestori.