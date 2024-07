Ilva e gli altri come fare soldi con la CO2 | oggi nell’Unione europea inquinare conviene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ripubblichiamo l’articolo sugli affari legati al sistema europeo delle quote di Co2 uscito nel 2019 sul numero 52 di Fq Millennium.. I grandi gruppi dell’acciaio, del cemento, della chimica e della raffinazione di petrolio per anni hanno fatto profitti grazie al sistema messo in campo nel 2005 dall’Unioneper ridurre le emissioni di gas a effetto serra. E ancoracontinuano a ricevere permessi gratuiti a rilasciare CO2 in atmosfera. Quelli che non utilizzano li rivendono, guadagnandoci, oppure ne approfittano per aumentare il prezzo del prodotto finale. È il caso dell’, che da almeno un decennio si vede assegnare molte più “quote” rispetto al fabbisogno e tra 2008 e 2015 ha ricavato con questo meccanismo più di 470 milioni di euro.