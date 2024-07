Formazione e assunzione Ecco i ’Maestri del mare’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Approda anche allo stabilimento Fincantieri del Muggiano il progetto “Maestri del Mare”, il piano sullafortemente voluto dal colosso della cantieristica e nato nell’ambito di Distretto Italia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di affrontare la carenza di manodopera specializzata attraverso un programma difinalizzato all’diretta in Fincantieri di lavoratori qualificati per la costruzione navale. "L’attenzione alladi competenze e al Made in Italy dell’ingegno sono elementi essenziali su cui Fincantieri ha costruito il proprio Piano industriale, puntando ad una trasdella tradizionale manodopera in testa d’opera. Un concetto – spiegano dall’azienda – che mira a riavvicinare le persone alla produzione, al lavoro qualificato, alle nuove tecnologie e agli elevati standard di eccellenza che caratterizzano i prodotti di Fincantieri, investendo nel capitale umano e nel futuro della cantieristica italiana".