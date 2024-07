Diletta Leotta i segreti dell’abito da sposa fiabesco

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ha indossato un abito da fiaba per il giorno delle sue nozze realizzato appositamente per l’occasione da uno dei bridal brand più amati d’Italia: scopriamo tutto sul suo look.ha pronunciato il fatidico sì, avvolta in un vaporoso abito con ricami floreali. Per l’occasione ha scelto una location suggestiva della sua preziosa Sicilia e portato con sé la lunga guest list VIP sull’isola di Vulcano. Numerose, infatti, le celebrità che hanno assistito alla tanto attesa cerimonia della giornalista e conduttrice di Dazn, che ha raggiunto l’altare per convolare a nozze con Loris Karius, padre della sua bambina.. Crediti: Instagram – VelvetGossipUn matrimonio, quello di, che ha generato fortissima curiosità ancor prima dell’arrivo del wedding weekend.