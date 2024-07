Colombia-Panama in tv | data orario e diretta streaming Copa America 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valido per i quarti di finale della. La Nazionale centrna ha centrato una storica qualificazione alla fase ad eliminazione, per la prima volta nella sua storia, grazie alle due vittorie conseguite a sorpresa contro i padroni di casa degli Stati Uniti e contro la Bolivia nell’ultima gara del girone. L’ostacolo però ora sembra quasi insormontabile, perché la formazione sudna parte nettamente con i favori del pronostico dato il maggior talento ed esperienza., come seguire il match Il calcio d’inizio diè fissato per le ore 0.00 italiane, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona.