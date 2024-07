VIDEO- FOTO Tributo a Rino Iandolo una vita da Pompiere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Nessun giornalista, nemmeno quello più accreditato e lungimirante, potrebbe fare la propria professione senza le cosiddette fonti. Ci sono poi gli uffici stampa che dovrebbero essere il primo motore di comunicazione informazione tra l’Istituzione, qualunque essa sia, e il cittadino. Perché un giornalista, o meglio un cronista, altro non è che è un veicolo per trasferire ai lettori, e quindi ai cittadini, ciò che accade e appendere. Una dovuta premessa per tentare di spiegare quel che è stato per tutti noi Pelleg, Capo Reparto dei Vigili del Fuoco di Avellino. E non è un caso che nel giorno del suo pensionamento il Comandante Provinciale Mario Bellizzi, ha voluto tributare il collega con una targa a nome di tutto il Corpo: “Al capo reparto Pelleg, un pioniere e maestro della comunicazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” Ed è questo, non un semplice “Vigile del fuoco”, non un semplice addetto alla comunicazione del Comando.