Truffa sulla prenotazione con Booking col messaggio che fa pagare due volte

(Di martedì 2 luglio 2024) Una nuova e pericolosaprende di mira i clienti di, con la piattaforma anch’essa vittima di un raggiro da parte di una banda che mette in atto il colpo. Nelle ultime settimane, infatti, alcuni malviventi stanno sfruttando le sempre più numerose prenotazioni tramite il sito per mettere a segno il grande bluff capace di sottrarre soldi, sfruttando la disattenzione dei vacanzieri che pur di bloccare il proprio hotel sono disposti asenza far caso a chi li contatta realmente. E nella denuncia dellapresentata dall’Unione nazionale consumatori l’ingegno è tanto, con la banda online che manda unalle vittime spacciandosi proprio per, ma indirizzando gli sfortunati a un sito clone riuscendo così a farsiun servizio che nulla ha a che fare con loro.