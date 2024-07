Scandicci il festival Nutida chiude con tre spettacoli all’ora del tramonto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Firenze, 1 luglio 2024 -in bellezza con tre notevoli ospitalità la V edizione del, diretto Cristina Bozzolini e Saverio Cona, e propone nelle serate del 2 e 3 lugliodelal Castello dell’Acciaiolo digrandi autori della scena internazionale. Attesissima presenza quella di Philippe Kratz, nome consolidato della danza contemporanea in Italia e all’estero (nel 2018 vincitore del primo premio al 32esimo International Choreographic Competition di Hannover e nel 2019 premiato come "miglior coreografo" dalla rivista italiana Danza&Danza) che firma per CCN/Aterballetto An echo, a wave, in calendario il 2 e del 3 luglio e in anteprima alla rassegna di. Philippe Kratz per questo nuovo lavoro trae ispirazione dalla visione del mare, luogo di meraviglia, di sogni, di promesse, di fascino travolgente.