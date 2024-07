Pietrasanta lutto cittadino per i funerali dell’operaio morto sotto un trattore

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024)– Sarà, dunque, anel giorno in cui si celebreranno idi Federico Nappi, il giovane operaio deceduto ieri (1 luglio) nell’incidente in via della Rocca. A deciderlo è stato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, che firmerà il decreto non appena sarà resa nota la data delle esequie. In attesa che venga stabilita, il primoraccomanda a tutti gli organizzatori di manifestazioni e spettacoli sul territorio comunale di osservare la massima sobrietà nello svolgimento degli stessi, valutandone dove possibile la sospensione o il rinvio. Sempre su sua richiesta, questa sera (2 luglio) il Dap Festival osserverà un minuto di silenzio prima dell’inizio dello spettacolo in programma al chiostro di Sant’Agostino.