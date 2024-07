Love Mi di Fedez annunciato e poi sparito | la verità sul concerto benefico

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024) Negli ultimi anni l’eventoMi diè stato un enorme successo. Dopo la prima edizione in Piazza Duomo il 28 giugno 2022, totalmente gratuita, si è generata una notevole aspettativa. Esattamente un anno dopo, il 27 giugno 2023, l’evento si è ripetuto dinanzi al Duomo. Il tutto con le telecamere di Italia Uno a riprendere lo show, così da spingere le donazioni. Sembrava poter diventare un appuntamento estivo a dir poco entusiasmante, con sempre più personalità italiane e straniere e invece? Il 2024 non ha visto alcuna organizzazione, eppurelo avevasui social. Ecco che fine ha fatto il grandene.Mi 2024, che fine ha fatto A maggio scorso era stato proprioad annunciare la nuova organizzazione diMi anche in questo 2024.