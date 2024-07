ITALIA – OLANDA | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Ieri è iniziato il campionato europeo under 18 e le azzurre hanno fatto il loro esordio vincendo il match contro la Croazia con il punteggio di 3-2 Si è trattato di un match ricco di alti e bassi dove le azzurre, però, sono riuscite ad esprimere un bel gioco, ottenendo una vittoria molto importante ai fini della classifica. Ricordiamo, infatti, che solamente le prime due squadre in classifica approderanno in semifinale, quindi sarà importantissimo non lasciare punti durante la fase a gironi. Oggi le azzurre scendono nuovamente in campo contro l’, squadra molto ostica che può impensierire le azzurre. QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA? 02/07/24 ALLE ORE 13:30DOVE GUARDARE IL MATCH TRA? IL MATCH VERRA’ TRASMESSO GRATUITAMENTE INSU YOUTUBE.