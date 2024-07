Calcio L’Academy Civitanovese su tutti Conquistato il Trofeo Marche

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)ha batttuto l’Osimostazione Cd nella finale della 27ª edizione deldisputata al Tonino Seri di Macerata. Per la formazione rivierasca si tratta del secondo successo consecutivo con la formazione allenata da Gaetano Calvaresi, che ha vinto 7-1 l’ultima sfida del torneo. L’allenatore Gaetano Calvaresi ha chierato la seguente formazione nella finale: Stefoni, Tisi, Murataj, Petrini, D’Angelo, Mercanti, Iachini, Giacchetti, Capponi, Tordini, Ameur. A disposizione: Trinetta, Spuri, Onesini, Castelli, Romagnoli, Cernetti, Ruggeri, Giudici, Vallesi. I gol del finale sono stati realizzati da Gabbanelli per l’Osimostazione; mentre l’Acadenysono andati in rete Tordini, autore di una doppietta, Ameur, Murataj, D’Angelo, Iachini e Capponi.