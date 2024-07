A volte i grandi problemi del mondo possono rivelarsi risolvibili più facilmente di quanto si pensi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) Chi avesse pensato che con l’inizio del periodo di ferie estive le varie situazioni sgradevoli in essere nelsi sarebbero ridimensionate (come per magia?), sarà rimasto amareggiato nel prendere atto che invece se ne stanno aggiungendo altre di ogni genere.Il problema doppio del dissesto ambientale legato con più fili con il degrado ambientale è certamente e ovunque sotto gli occhi di tutti. Sarà proprio per questa ragione che cominciano a fare sempre meno notizia gli effetti di tali disastri, anche quando i danni comportano vittime e distruzione di opere dell’ingegno. Qualcosa di insolito si sta presentando da circa un mese per quello che si continua a definire Nuovo, anche se quell’aggettivo è per buona parte già superato da tempo.