Domani sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Marco Rossi Doria a presentazione libro su recupero dei neet nel Sud Italia.

I risultati del progetto per i giovani, Reggio Calabria e Messina e i progetti per il futuro.ladel“Sentieri Ponti e Passerelle”Un percorso fatto con idei quartieri di periferia di, Reggio Calabria e Messina, che ha portato i ragazzi persi ad avere voglia di imparare un lavoro per poi esser e assunti, trovando quindi posto nella società. E’ questo il viaggio che verrà narrato, venerdì 11 aprile alle ore 10 nell’Aula Magna a Palazzo Gravina, in Via Monteoliveto, nelladel“Sentieri Ponti e Passerelle. Un progetto con i giovani espulsi dalla scuola realizzato a, Reggio Calabria e Messina“, edito da INU Edizioni (15 Euro e e-book gratuito https://aqssepopas.it/ebook/).A presentarlo ci sarà lo scrittore del volume Giovanni Laino, docente di architettura alla Federico II e vicepresidente dell’Associazione Quartieri Spagnoli, che narrerà il progetto, finanziato dalla “Impresa sociale con i bambini” e coordinato dalla Associazione Quartieri Spagnoli, che ha coinvolto 80 giovani fra i 15 e i 18 anni, esclusi dai percorsi scolastici.