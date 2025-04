Iodonna.it - Non è il solito test per scoprire prima la demenza, che promette miracoli dal web. Questo è il frutto di uno studio dell'Università Sapienza di Roma. I risultati sono davvero interessanti, anche per scoprire certi "segnali". Ecco perché merita conoscerli

Laè una parola che spaventa: dal punto di vista medico però racchiude diverse malattie neurodegenerative, di diversa gravità, accomunate da un progressivo declinoe funzioni cognitive e comportamentali. Spesso, soprattutto nelle fasi iniziali, i vari tipi dipresentano sintomi simili. Ciò rende più complessa la diagnosi corretta.la ricerca sta puntando a identificare metodi sempre più efficaci per distinguere con precisione le diverse forme di. Dapunto di vista lopotrebbe farela differenza, almeno per quanto riguardaa corpi di Lewy. Prevenire la: i benefici di frutta e attività fisica per la salute del cervello X Laa corpi di Lewy: poco conosciuta ma molto diffusaDopo l’Alzheimer, laa corpi di Lewy (DLB) è la seconda forma più comune dineurodegenerativa.