Internews24.com - Marotta: «Contenti di essere dentro tutte le competizioni, col Cagliari serve la stessa motivazione di Monaco. Sul rinnovo di Inzaghi, la seconda squadra e il mercato…»

di RedazioneIl presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha fatto il punto sulla stagione dei nerazzurri e suldiSalito sul palco durante l’evento de Il Foglio a San Siro, il presidente dell’Inter, Beppe, ha parlato così.PRIMA VOLTA DA PRESIDENTE QUI – «Grazie per l’invito, ormai è un grande appuntamento. Cambia in termini di responsabilità, nella gestione della quotidianità. E’ un ruolo apicale e come tale racchiude tante decisioni da prendere. E’ normale che io ho fatto la mia carriera da dirigente, prima da ds e poi da ad, fare il presidente rappresenta una sfida più per gli appuntamenti sportivi. Vincere da presidente è qualcosa che ti consacra in una carriera dove tutto è andato bene».IL PASSAGGIO DA UNA PROPRIETÀ CINESE AD UNA AMERICANA – «Ci sono dei concetti che vengono usati prima e oggi, la differenza è che prima avevamo una persona fisica come punto di riferimento come Zhang.