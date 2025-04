Pordenonetoday.it - A teatro Risveglio di primavera, viaggio nel cuore dei giovani e delle loro speranze

Leggi su Pordenonetoday.it

Un magnifico testo dei primi del Novecento, in esclusiva per il Friuli Venezia Giulia e per il Veneto, spicca venerdì 11, sabato 12 (ore 20.30) e domenica 13 aprile (alle 16.30) sul palcoscenicoVerdi di Pordenone. “di”, di Frank Wedekind, un vero e proprio simbolo.