Ilgiorno.it - Caso Garlasco, spuntano le chiavette “su altri soggetti coinvolti” nell’omicidio di Chiara Poggi e un fascicolo di 12 anni fa

Pavia – Sono ancora caldissime le ceneri della battaglia di accuse e ricusazioni tra Procura, avvocati e periti che già spunta, sulla scena, l’ennesima novità suldell’omicidio di, avvenuto ala mattina del 13 agosto del 2007. Il delitto, per il quale Alberto Stati è stato condannato in via definitiva nel 2015, sta seguendo da mesi la nuova pista che vede indagato Andrea Sempio, amico della famigliale cui tracce genetiche sono state rinvenute sotto le unghie di. Sempio era già stato indagato nel 2016, ma la sua posizione fu archiviata nel 2017 per insussistenza di prove. Come incasi giudiziari che sembrano non finire mai, muovendosi per stratificazioni, ci sono vecchi atti che riemergono dadi silenzio e tornano all’improvviso centrali. Quello che emerge in queste ore è un dettaglio: nella riapertura dell’inchiesta sul delitto diavvenuta quest’anno, che vede oggi Sempio formalmente indagato per omicidio in concorso, spunta un “nuovo vecchio”vecchio di dodici