Justin Bieber inveisce contro i paparazzi | Non vi preoccupate delle persone solo dei soldi

L’eterna icona della musica pop,, nella giornata di mercoledì 9 aprile, ha avuto una reazione molto forte nei confronti dei fotografi che lo stavano inseguendo la quale ha portato ad una discussione accesa.In un video che ha fatto il giro del web,ha urlato, accusandoli di essere “avidissimi” e di non preoccuparsi mai, madei. La sua furia è stata scatenata dal continuo assalto dei fotografi, che lo seguivano mentre era con sua moglie Hailey.this is cracking me up so bad ?? pic.twitter.com/PFwnieHD7Z— . (@selovelenaa) April 9, 2025Non è la prima volta chereagisce in modo simile, ma stavolta sembrava visibilmente turbato dalla situazione. Si è anche lamentato della mancanza di rispetto nei suoi confronti e della sua privacy.