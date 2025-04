Prada acquista ufficialmente Versace per 125 miliardi di euro

Prada ha dato il via libera all’acquisizione totale di Versace per una cifra complessiva di 1,25 miliardi di euro, debiti inclusi. L’operazione è arrivata dopo lunghe negoziazioni iniziate in seguito alla decisione della corte federale di New York dell’ottobre 2024, che fermò la fusione tra Tapestry e Capri Holdings, detentrice del marchio Versace da settembre 2018. L’accordo prevede un esborso da parte di Prada pari a 1,375 miliardi di dollari, cifra soggetta ad aggiustamenti, finanziata attraverso due tranche: un term loan da un miliardo e un prestito ponte da 500 milioni, erogate da Intesa Sanpaolo e Bnp Paribas.Patrizio Bertelli, amministratore delegato Prada (Imagoeconomica).L’ad di Prada Patrizio Bertelli: «Puntiamo a perpetuare l’eredità di Versace»Il presidente e amministratore delegato del gruppo Prada Patrizio Bertelli ha commentato: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Versace nel Gruppo Prada e di costruire un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un forte impegno per la creatività, l’artigianalità e la tradizione». Lettera43.it - Prada acquista ufficialmente Versace per 1,25 miliardi di euro Leggi su Lettera43.it Il consiglio di amministrazione diha dato il via libera all’acquisizione totale diper una cifra complessiva di 1,25di, debiti inclusi. L’operazione è arrivata dopo lunghe negoziazioni iniziate in seguito alla decisione della corte federale di New York dell’ottobre 2024, che fermò la fusione tra Tapestry e Capri Holdings, detentrice del marchioda settembre 2018. L’accordo prevede un esborso da parte dipari a 1,375di dollari, cifra soggetta ad aggiustamenti, finanziata attraverso due tranche: un term loan da un miliardo e un prestito ponte da 500 milioni, erogate da Intesa Sanpaolo e Bnp Paribas.Patrizio Bertelli, amministratore delegato(Imagoeconomica).L’ad diPatrizio Bertelli: «Puntiamo a perpetuare l’eredità di»Il presidente e amministratore delegato del gruppoPatrizio Bertelli ha commentato: «Siamo lieti di dare il benvenuto anel Gruppoe di costruire un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un forte impegno per la creatività, l’artigianalità e la tradizione».

Prada acquista Versace da Capri: è ufficiale. È ufficiale: Prada acquista Versace per 1,25 miliardi di euro. Prada compra Versace per 1,25 miliardi: è ufficiale. Bertelli: «Scriveremo una pagina di storia». Prada acquista ufficialmente Versace per 1,25 miliardi di euro. Prada acquista Versace: l'accordo da 1,25 miliardi di euro. Prada compra Versace per 1,25 miliardi. Ne parlano su altre fonti

Prada ha acquistato Versace: nasce il primo polo del lusso tutto italiano - Il Gruppo Prada ha acquisito il 100% di Versace, segnando una svolta significativa nel fashion system italiano ... (rumors.it)

Prada acquista Versace per 1,25 miliardi: è ufficiale - Prada annuncia giovedì di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings. Articolo in aggiornamento ... (msn.com)

Prada acquista Versace per 1,25 miliardi - Alla fine la tempesta sui mercati non ha mandato all’aria l’accordo che è stato raggiunto nelle prime ore di oggi pomeriggio: Prada ha firmato l’acquisto del 100% di Versace da Capri Holdings ... (msn.com)