gatto nero caduto dal terzo piano: "Me lo sono trovata addosso". L'ex allieva di Amici finisce in ospedale con trauma cranico dopo l'incredibile incidente a Milano. Leggi su Fanpage.it Zita Fusco colpita da uncaduto dal: "Me lo sono trovata addosso". L'ex allieva difinisce in ospedale condopo l'incredibile incidente a Milano.

Ex Amici, le cade un gatto nero in testa dal terzo piano, un proiettile vivente: trauma cranico e ricovero. Come Pantani al Giro, gatto attraversa la strada e lo fa cadere: ciclista ricoverato in rianimazione. Ciclista cade a terra a causa dell'attraversamento di un gatto: ora è ricoverato in rianimazione a Rimini. GIORNATA DEL GATTO, OGGI 17 FEBBRAIO/ Enpa lo celebra "Fondamentale durante pandemia".

