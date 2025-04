Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, individuato il pilastro per fare tornare grandi i bianconeri: all in su quel giocatore? Cifre e tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ilper: le ultimissime sulle mosse deiin entrataIlJuve pensa al futuro. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto l’obiettivo principale deisarebbe Sandro Tonali del Newcastle. PAROLE – «La Juve ha messo in cima ai desideri Tonali, il profilo simbolo da cui ripartite. Ilche per personalità e leadership è ideale per il centrocampo del futuro. Per il Newcastle non c’è ancora una decisione sul futuro di Tonali. Chiederà tanto, circa 70-80 milioni ma a oggi non si sa se aprirà le porte di una possibile cessione. È un club molto difficile per trattare. La strada dae da percorrere è ancora ripida».Leggi sunews24.com