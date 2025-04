Versace entra nel gruppo Prada | un nuovo capitolo per il marchio della Medusa

Versace nel gruppo Prada e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è di dare continuità all'eredità di Versace. "La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di Versace, facendo leva sui valori del gruppo e continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione". Lo ha detto Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del gruppo Prada, all'annuncio del brand della Medusa. Quotidiano.net - Versace entra nel gruppo Prada: un nuovo capitolo per il marchio della Medusa Leggi su Quotidiano.net Siamo lieti di accoglierenele di avviare unper uncon cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è di dare continuità all'eredità di. "La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di, facendo leva sui valori dele continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione". Lo ha detto Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del, all'annuncio del brand

Prada-Versace, ci sarebbe l'intesa finale per l'acquisizione: oggi scade l'esclusiva. Versace entra nel gruppo Prada: un nuovo capitolo per il marchio della Medusa. Prada-Versace, accordo atteso entro la settimana. L’offerta scende a 1 mld. Prada acquista Versace, c’è la data: il prezzo è crollato. Gruppo Prada più vicino all'acquisizione di Versace. Nell'operazione potrebbe rientrare Jimmy Choo. In ballo due miliardi. Nasce il colosso italiano del lusso?. Prada-Versace, decisione attesa entro la settimana. Prezzo in calo a 1,1 miliardi. Ne parlano su altre fonti

Prada ha acquistato Versace: nasce il primo polo del lusso tutto italiano - Il Gruppo Prada ha acquisito il 100% di Versace, segnando una svolta significativa nel fashion system italiano ... (rumors.it)

Prada acquista Versace per 1,25 miliardi - Alla fine la tempesta sui mercati non ha mandato all’aria l’accordo che è stato raggiunto nelle prime ore di oggi pomeriggio: Prada ha firmato l’acquisto del 100% di Versace da Capri Holdings ... (msn.com)

Il gruppo Prada acquisisce Versace da Capri Holdings per 1,25 miliardi - MILANO (ITALPRESS) – Prada annuncia oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings. Il corrispettivo cash sarà basato su un Enterprise Value di 1 ... (msn.com)