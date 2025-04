Papa Francesco il colpo di scena a San Pietro | come lo hanno visto

Papa Francesco ha fatto la sua comparsa alla Basilica di San Pietro, lasciando senza parole i fedeli presenti. Il gesto inatteso ha riacceso l’entusiasmo e, soprattutto, le speranze per un suo possibile ritorno ai riti della Settimana Santa. Il Pontefice si è mostrato sereno, sorridente, e soprattutto privo di supporti per l’ossigeno, un dettaglio che non è passato inosservato e che suggerisce un miglioramento significativo delle sue condizioni di salute.>>“È morto, anche lui era lì”. Strage del crollo della discoteca, la notizia appena arrivata sconvolge l’Italia. Lo hanno comunicato solo oraSolo il giorno prima, il 9 aprile, il Papa aveva ricevuto i reali Carlo e Camilla a Casa Santa Marta. Un incontro ufficiale che ha assunto anche un valore simbolico, perché ha permesso di vedere Francesco in buona forma. Leggi su Caffeinamagazine.it La sorpresa è arrivata all’improvviso, quandoha fatto la sua comparsa alla Basilica di San, lasciando senza parole i fedeli presenti. Il gesto inatteso ha riacceso l’entusiasmo e, soprattutto, le speranze per un suo possibile ritorno ai riti della Settimana Santa. Il Pontefice si è mostrato sereno, sorridente, e soprattutto privo di supporti per l’ossigeno, un dettaglio che non è passato inosservato e che suggerisce un miglioramento significativo delle sue condizioni di salute.>>“È morto, anche lui era lì”. Strage del crollo della discoteca, la notizia appena arrivata sconvolge l’Italia. Locomunicato solo oraSolo il giorno prima, il 9 aprile, ilaveva ricevuto i reali Carlo e Camilla a Casa Santa Marta. Un incontro ufficiale che ha assunto anche un valore simbolico, perché ha permesso di vederein buona forma.

Carlo e Camilla, la visita a sorpresa a Papa Francesco | .it. “Buona domenica a tutti”: colpo di scena a Piazza San Pietro, arriva Papa Francesco. Il Papa: le ideologie, nemiche dell'educazione. Impariamo dalla curiosità dei bambini. Conclave, cosa c'è di vero e di fiction spiegato da un esperto di cultura e storia delle religioni. La visita di Re Carlo in Italia il 9 aprile, ma l'incontro con Papa Francesco è a rischio. Alex Pompa e la morte del padre violento ucciso, colpo di scena nel processo con le accuse al fratello Loris. Ne parlano su altre fonti

“Buona domenica a tutti”: colpo di scena a Piazza San Pietro, arriva Papa Francesco - Il Pontefice, in sedia rotelle e con i naselli, accolto dai 20 mila pellegrini del Giubileo degli ammalati con un lungo applauso ... (dire.it)

«Papa Francesco sta meglio ma il quadro clinico è delicato. Non deve prendere neanche un colpo di freddo, importanti le prossime 48 ore» - Papa Francesco, 88 anni ... «Non deve prendere neanche un colpo di freddo» La degenza del Pontefice al decimo piano del Policlinco Agostino Gemelli è blindatissima. La situazione è tale ... (msn.com)

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro per l'Angelus: l'apparizione dopo il video messaggio saltato - Papa Francesco a sorpresa a Piazza San Pietro. Il video saltato per la registrazione dell’Angelus aveva fatto pensare che, nonostante i segnali di miglioramento sullo stato di salute, il Pontefice ... (virgilio.it)