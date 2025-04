Ilfattoquotidiano.it - “Dopo più di due anni di insulti televisivi e sui social, bugie e ricami sulla mia persona, la verità è venuta fuori”: Lorenzo Amoruso attacca la ex Manila Nazzaro

Come mandare su tutte le furie l’ex?ci è riuscita durante la prima puntata di “The Couple”, il nuovo format di Canale 5 andato in onda il 7 aprile, dove partecipa in coppia con il marito Stefano Oradei. I due si sono sposati il 13 maggio 2023. Durante il gioco, l’ex Miss Italia ha raccontato per la prima volta alcuni dettagli della loro relazione. Rispondendo a una delle domande proposte, ha detto: “La prima volta con Stefano è stata a gennaio 2023. È stato allora che ci siamo detti anche ‘ti amo’, a letto, a casa sua”.Già perché a gennaio 2023, secondo quanto raccontato dalla stessaa “Verissimo”, lei era ancora impegnata con, con cui aveva condiviso oltre seidi relazione. In quell’intervista, l’ex gieffina fu chiara: “Ci siamo lasciati a gennaio, non l’ho mai tradito.