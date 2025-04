Lanazione.it - Croce Rossa e Compagnia di Babbo Natale a braccetto per aiutare i più deboli

Firenze, 10 aprile 2025 – LaItaliana - Comitato Regionale Toscana e la Fondazione Ladihanno siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di definire una collaborazione sinergica per il perseguimento di obiettivi comuni a favore delle fasce piùdella popolazione. L’accordo, firmato dai rispettivi presidenti, Lorenzo Andreoni per CRI Toscana e Silvano Gori per Ladi, sancisce la volontà di entrambe le organizzazioni, accomunate dai valori di solidarietà, volontariato e assistenza, di unire le proprie forze e competenze per i prossimi tre anni per rispondere in maniera più efficace ai bisogni del territorio toscano. Il protocollo d’intesa prevede la realizzazione congiunta di diverse attività, tra cui: progetti ed iniziative di assistenza sociale e supporto a persone vulnerabili; le due organizzazioni collaboreranno attivamente per ideare e implementare progetti mirati a fornire aiuto concreto a individui e famiglie in difficoltà; attività di sensibilizzazione e promozione del volontariato e della cittadinanza attiva: Saranno organizzate iniziative; congiunte per sensibilizzare la comunità sull'importanza del volontariato e per promuovere una partecipazione attiva dei cittadini nella risposta ai bisogni sociali.