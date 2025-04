Arrestato dopo mesi di latitanza uno dei rapinatori del portavalori al Grandemilia

portavalori accanto al commerciale Grandemilia. Nell’occasione, il colpo, messo a segno da due soggetti armati e. Modenatoday.it - Arrestato dopo mesi di latitanza uno dei rapinatori del portavalori al Grandemilia Leggi su Modenatoday.it Era ricercato dal mese di ottobre 2024, quando la procura della Repubblica di Modena aveva emesso un mandato di cattura nei suoi confronti per la rapina commessa nel 2020 ai danni delaccanto al commerciale. Nell’occasione, il colpo, messo a segno da due soggetti armati e.

Evaso dai domiciliari, l’arresto dopo 10 mesi di latitanza: si nascondeva nel bosco. Latitante del Foggiano arrestato nel Chietino: era ricercato per un colpo da 150mila euro nel Modenese. Fuggitivo arrestato dai Carabinieri dopo dieci mesi di latitanza a Foresto Sparso. Fine della latitanza per Daniele Di Palmo: arrestato a Leporano dopo sei mesi. Latitante da mesi dopo il ferimento dell'amico: era in compagnia del figlioletto, arrestato. Latitante da mesi, catturato in un rifugio in collina. Ne parlano su altre fonti

In fuga per dieci mesi, si nascondeva a Foresto Sparso: arrestato 60enne - L’arresto è avvenuto durante un’operazione di controllo ambientale a Foresto Sparso. Durante un pattugliamento in un bosco, i militari hanno notato un’auto sospetta. Seguendo il mezzo fino a ... (ecodibergamo.it)

RAPINA Latitante del Foggiano arrestato nel Chietino: era ricercato per un colpo da 150mila euro nel Modenese - Castiglione Messer Marino (CH) – Dopo mesi di latitanza, è finita la fuga di un 32enne originario di Apricena (Foggia), arrestato dai ... (statoquotidiano.it)

Foresto Sparso, arrestato dopo 10 mesi di fuga - Un uomo italiano classe 1964 è stato arrestato a Foresto Sparso dai Carabinieri dopo 10 mesi di fuga. Era evaso dagli arresti domiciliari nel giugno 2023. (araberara.it)