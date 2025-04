Stasera in onda su Rai5 il Concerto della Pace dalla Basilica di Aquileia

Stasera, giovedì 10 aprile, alle ore 21.15 su Rai 5 va in onda, in prima visione assoluta, il Concerto della Pace dalla splendida Basilica Patriarcale di Aquileia. Sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti, l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il clarinettista Daniel Ottensamer dei Wiener.

