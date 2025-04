Donnapop.it - Sapete quante case ha Stefano De Martino? Resterete senza parole: ecco il numero inaspettato

Deè uno di quei personaggi che non smette mai di sorprendere. Un po’ per come si muove, sempre in equilibrio tra riservatezza e immagine pubblica; un po’ per quel suo modo di raccontarsi solo quando serve, solo quanto basta. Eppure basta un trasloco, una valigia, uno scatto rubato davanti a un portone di Roma per far parlare tutti.Perché sì, il conduttore — tra i più seguiti e discussi della TV italiana — ha cambiato casa. Ancora. E no, non si tratta solo di una questione di tetti e indirizzi: dietro ogni spostamento c’è sempre qualcosa che sfugge, una vita in movimento, un’idea di casa che forse non è mai stata davvero un luogo fisso. Ma allora:ha davveroDe?Dove vive oggiDe?Fino a poco tempo fa si diceva che a Roma, dove registra Affari Tuoi, Depreferisse alloggiare in hotel.