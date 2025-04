Canapa light la messa al bando mette in crisi decine di produttori

Canapa per decreto, Cia Veneto si appella all’assessore regionale all’agricoltura, Federico Caner, affinché promuova subito un confronto tra Governo e Regioni. Lo scorso 4 aprile il Consiglio dei Ministri ha adottato il Dl Sicurezza, ora in attesa di pubblicazione in. Padovaoggi.it - Canapa light, la messa al bando mette in crisi decine di produttori Leggi su Padovaoggi.it Stop alla coltivazione diper decreto, Cia Veneto si appella all’assessore regionale all’agricoltura, Federico Caner, affinché promuova subito un confronto tra Governo e Regioni. Lo scorso 4 aprile il Consiglio dei Ministri ha adottato il Dl Sicurezza, ora in attesa di pubblicazione in.

Stop alla cannabis light, l'emendamento approvato nella notte. Ddl Sicurezza, tutti gli effetti economici della norma contro la canapa. Cannabis light, in Piemonte la messa al bando del governo cancella 900 posti di lavoro. Assocanapa: «Facciamo impresa, non siamo spacciatori». Cannabis light, tutti i ministri in aula per il voto che la mette fuori legge. Cannabis light, l’azienda che la coltiva con l’IA ora teme per il suo futuro: “Investiti milioni di euro”. Stop del governo alla cannabis light. Lo sfogo della start up fiorentina : "Impossibile fare impresa in Italia". Ne parlano su altre fonti

“CANNABIS LIGHT NON E’ DROGA, ASSURDO VIETARLA”, GIOVANE IMPRENDITORE, “MIGLIAIA DI POSTI A RISCHIO” - MONTESILVANO – “Il decreto Sicurezza è assurdo, la cannabis light non è una droga, non lo è nemmeno per la normativa europea, ed ora migliaia di lavoratori, quasi tutti giovani, che hanno investito su ... (abruzzoweb.it)

Il Governo Meloni vieta la cannabis light: “Così distrugge un settore da 2 miliardi di euro” - Il Decreto Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 aprile rischia di mandare gambe all’aria la filiera della cannabis light, un settore che conta circa 3mila imprese e oltre 20mila ... (tpi.it)

Italia: stretta sulla canapa industriale, addio al mercato della "cannabis light" - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge sulla sicurezza pubblica che segna una svolta radicale nella regolamentazione della canapa industriale in Italia. Con l'articolo 18 del provvedi ... (fai.informazione.it)