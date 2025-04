Saturday Night Live sbarca ufficialmente nel Regno Unito con Sky

Leggi su Cinefilos.it

nelcon SkyTre anni e mezzo dopo che Deadline ha rivelato che Sky stava rifacendonel, la rete di proprietà di Comcast hadato il via libera alla serie.Il remake, che debutterà nel 2026, è la versione internazionale di maggior successo del venerabile show notturno della NBC, dopo i remake in Cina, Germania, Italia e Corea del Sud. L’emittente televisiva a pagamento non ha ancora rivelato il cast dello show, ma sarà sicuramente un successo per la comunità comica del.Il creatore di, Lorne Michaels, sarà il produttore esecutivo della versione britannica, che sarà prodotta dal suo team di Broadway Video e Universal Television Alternative Studio. Lo show seguirà lo stesso formatdella versione statunitense, che ha appena festeggiato il suo 50° anniversario, con presentatori a rotazione e performance musicali.