Il Regina Fumetti Festival entra nel vivo Al Teatro della Regina ferve l' attesa per la cantautrice di X-Factor

Regina Fumetti Festival entra nel vivo con la seconda giornata tra mostre, concerti, reading e spettacoli diffusi nei tre contenitori culturali della città. Domani, venerdì 11 aprile, il Festival apre il. Riminitoday.it - Il Regina Fumetti Festival entra nel vivo. Al Teatro della Regina ferve l'attesa per la cantautrice di X-Factor Leggi su Riminitoday.it A Cattolica va in scena il fumetto-show. Dopo l’inaugurazione alla Galleria Santa Croce, ilnelcon la seconda giornata tra mostre, concerti, reading e spettacoli diffusi nei tre contenitori culturalicittà. Domani, venerdì 11 aprile, ilapre il.

Il Regina Fumetti Festival entra nel vivo. Al Teatro della Regina ferve l'attesa per la cantautrice di X-Factor. Al via il Regina Fumetti Festival, da domani fino a sabato Cattolica vive nel segno dell’illustrazione con Makkox e altri grandi artisti. Concerti ’disegnati ’ e tanti ospiti. Tre giorni da Regina dei fumetti. Concerti disegnati, reading, spettacoli: va in scena il fumetto-show. Francamente e Ortolani, star a teatro. Fumetti-show, parata di big. Da oggi a sabato disegnatori e musicisti di fama nazionale faranno tappa a Cattol. Cattolica torna 'regina' del fumetto, si apre la terza edizione del festival. Ne parlano su altre fonti

Fumetti-show, parata di big. Da oggi a sabato disegnatori e musicisti di fama nazionale faranno tappa a Cattolica - Con la terza edizione del Regina Fumetti Festival, a Cattolica da oggi a sabato, i fumetti diventano spettacoli, i concerti sono disegnati e l’illustrazione è la star indiscussa ... (msn.com)

Regina fumetti festival: inaugurazione con mostra e dj set - Domani alle 18 alla Galleria Santa Croce (in via Pascoli 21) viene dato il via al festival con l’inaugurazione di “30 anni di Squadro”, la mostra che celebra i 30 anni della galleria-laboratorio di se ... (ilrestodelcarlino.it)

Cattolica si prepara al Regina Fumetti Festival: attesi Makkox e altri grandi artisti - Tutto pronto, a Cattolica, per il Regina Fumetti Festival,, terza edizione della rassegna di tre giorni in cui i fumetti diventano spettacoli, i concerti sono disegnati e l’illustrazione è la star ind ... (chiamamicitta.it)