Riminitoday.it - Nella Pasqua del locale da ballo sono protagoniste le sonorità del celebre dj Luciano

Leggi su Riminitoday.it

Conto alla rovescia per il Peter Pan di Misano Adriatico per gli ultimi party 2024/2025 dell’unico club aperto con continuità ogni fine settimana in questa stagione romagnola. Serata clou domenica 20 aprile, il party dicon, venerdì 25 aprile "90 Wonderland", sabato 26 aprile "Vida.