Valditara Liceo Made in Italy | 511 studenti iscritti per l’anno in corso con un incremento del 217% rispetto all’anno precedente Asset fondamentale per l’Italia

Leggi su Orizzontescuola.it

Durante l’inaugurazione della Fondazione “Imprese e Competenze per ilin”, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha definito l’iniziativa come un vero e proprio tributo alin, considerato uno degli elementi distintivi della produzione nazionale, apprezzato a livello internazionale per qualità e innovazione.L'articoloin: “511perin, con undel 21,7%alper”. .