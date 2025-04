Formiche.net - Nolo solo trade. Ecco come la bilancia italiana pende per gli Usa

Leggi su Formiche.net

Di troppo protezionismo si vive, di troppo protezionismo di muore. Quando il prossimo 17 aprile Giorgia Meloni volerà da Donald Trump con ogni probabilità avrà in testa unobiettivo: convincere il presidente degli Stati Uniti a negoziare sui dazi, per allentare la pressione sui mercati e concedere spazio di manovra alle imprese europee e italiane che esportano nella prima economia globale. E questo nonostante la moratoria di 90 giorni concessa dal capo della Casa Bianca. E avrà una carta da giocare o comunque una piccola leva. Premessa: nel 2024 i Paesi Ue hanno esportato beni per 531,6 miliardi in America e ne hanno importate per 333,4 miliardi, con un saldo positivo di circa 198 miliardi. Dunque, fin qui la tesi di Trump per riequilibrare lacommerciale in favore degli Usa, reggerebbe.