Anteprima24.it - Napoli, disordini nella scorsa notte all’Ipm di Nisida

Tempo di lettura: 3 minutiNel corso della, il personale di Polizia Penitenziaria in servizio al II reparto del carcere minorile dinotava che in una cella occupata da due detenuti si stava utilizzando un telefono cellulare. Lo denunciano Federico Costigliola e Sabatino De Rosa, segretari per il settore minorile per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Chiamate prontamente le altre unità in servizio, coadiuvati dal preposto, si faceva ingresso in cella, ma nell’intento di permettere al detenuto possessore del cellulare di sbarazzarsene, l’altro detenuto, inizialmente da solo e poi con il supporto del possessore del cellulare, opponeva in tutti i modi resistenza fisica al personale in servizio che, colto di sorpresa dalla inaccettabile reazione, doveva provvedere prima a bloccare i detenuti rivoltosi, subendo anche alcune percosse, e poi a recuperare il cellulare che nel frattempo veniva spaccato e gettato nel water.