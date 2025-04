Restituita alla chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin | era stata rubata il mese scorso

foto di Giulia Cecchettin rubata a fine marzo è stata Restituita alla chiesa di Saonara, comune nel Padovano. Era stata esposta dopo il femminicidio della studentessa, uccisa nel novembre del 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ora condannato in primo grado all’ergastolo. L’immagine è ora tornata nel paese originario della famiglia materna della giovane, dove lei e la madre riposano nel cimitero cittadino.A denunciare il furto un mese fa, tramite un post sui social, è stato lo zio della ragazza, che ha scritto: «Qualcuno ha rubato o nascosto la foto di Giulia Cecchettin posta sull’altare in chiesa a Saonara. Ci sono le telecamere in chiesa!!! Niente di grave ma il gesto infastidisce la comunità e la famiglia. Chiunque sia stato è pregato di rimetterla al suo posto e vergognarsi». Metropolitanmagazine.it - Restituita alla chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin: era stata rubata il mese scorso Leggi su Metropolitanmagazine.it Questa mattina ladia fine marzo èdi, comune nel Padovano. Eraesposta dopo il femminicidio della studentessa, uccisa nel novembre del 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ora condannato in primo grado all’ergastolo. L’immagine è ora tornata nel paese originario della famiglia materna della giovane, dove lei e la madre riposano nel cimitero cittadino.A denunciare il furto unfa, tramite un post sui social, è stato lo zio della ragazza, che ha scritto: «Qualcuno ha rubato o nascosto ladiposta sull’altare in. Ci sono le telecamere in!!! Niente di grave ma il gesto infastidisce la comunità e la famiglia. Chiunque sia stato è pregato di rimetterla al suo posto e vergognarsi».

Restituita alla chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin. Restituita alla Chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin rubata da un 70enne di Verbania. Restituita alla chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchetin rubata da un settantenne di Verbania. Torna in chiesa l’immagine di Giulia Cecchettin: recuperata dopo il furto. Restituita alla chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin: era stata rubata il mese scorso. La foto di Giulia Cecchettin rubata dalla chiesa di Saonara, denunciato 70enne: l'aveva portata a Verbania. Ne parlano su altre fonti

Restituita alla Chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin rubata da un 70enne di Verbania - È stata restituita alla chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin, che lo scorso mese era stata rubata da un 70enne di Verbania ... (fanpage.it)

Restituita alla chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin - E' stata restituita stamani al parroco della chiesa di Saonara (Padova) la foto di Giulia Cecchettin, rubata da un altare il 27 marzo scorso. (ANSA) ... (msn.com)

Restituita la foto di Giulia Cecchettin, rubata in chiesa: il furto risolto in breve tempo - La chiesa di Saonara riacquista una foto rubata di Giulia Cecchettin grazie all'efficace indagine dei Carabinieri, che hanno identificato e rintracciato il ladro in poche ore. (gaeta.it)