Versace nel Gruppo Prada per 125 miliardi

Prada l’annuncio di un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings. Il Gruppo guidato da Patrizio Bertelli precisa che il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25 miliardi di euro ed è soggetto ad aggiustamenti al closing. Una notizia attesa da tempo, con l’accordo una riduzione di . Versace nel Gruppo Prada per 1,25 miliardi L'Identità. Lidentita.it - Versace nel Gruppo Prada per 1,25 miliardi Leggi su Lidentita.it Dal’annuncio di un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% dida Capri Holdings. Ilguidato da Patrizio Bertelli precisa che il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25di euro ed è soggetto ad aggiustamenti al closing. Una notizia attesa da tempo, con l’accordo una riduzione di .nelper 1,25L'Identità.

Versace nel Gruppo Prada per 1,25 miliardi. Il gruppo Prada acquisisce Versace da Capri Holdings per 1,25 miliardi. Prada mette le mani su Versace per 1,25 miliardi di euro. Affare fatto: Prada si compra Versace per 1,25 miliardi. Ufficiale: Prada ha acquisito Versace per 1,25 miliardi di euro. **Prada: gruppo annuncia l’acquisizione di Versace da Capri Holdings per 1,25 mld**. Ne parlano su altre fonti

Prada acquista Versace per 1,25 miliardi - Alla fine la tempesta sui mercati non ha mandato all’aria l’accordo che è stato raggiunto nelle prime ore di oggi pomeriggio: Prada ha firmato l’acquisto del 100% di Versace da Capri Holdings ... (msn.com)

Il gruppo Prada acquisisce Versace da Capri Holdings per 1,25 miliardi - MILANO (ITALPRESS) – Prada annuncia oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings. Il corrispettivo cash sarà basato su un Enterprise Value di 1 ... (msn.com)

Prada acquista Versace (con sconto) per 1,25 miliardi - Il gruppo milanese ha concluso l’operazione con l’americana Capri holdings, proprietaria della griffe della Medusa. Il Ceo Andrea Guerra: "Guardiamo con ... (huffingtonpost.it)