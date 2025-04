Il musical ' Passion opera pop' a Salerno la domenica delle Palme

Passion opera Pop”, lo spettacolo che, giunto al suo terzo anno consecutivo, si conferma il fiore all’occhiello della produzione artistica del gruppo. Un’opera intensa ed emozionante che, attraverso una. Salernotoday.it - Il musical 'Passion opera pop' a Salerno la domenica delle Palme Leggi su Salernotoday.it La compagnia teatrale “Arte in Movimento” è orgogliosa di annunciare il ritorno in scena di “Pop”, lo spettacolo che, giunto al suo terzo anno consecutivo, si conferma il fiore all’occhiello della produzione artistica del gruppo. Un’intensa ed emozionante che, attraverso una.

Il musical 'Passion opera pop' a Salerno la domenica delle Palme. I Tre Moschettieri diventano un’opera pop. Ma il motto è sempre uguale: “Tutti per uno, uno per tutti!”. Il musical "Passion opera pop" nella chiesa di Gesù Risorto (Parco Arbostella). Tre Moschettieri, opera pop al teatro Brancaccio: Giò Di Tonno è Athos, dirige GIuliano Peparini. Salerno, Brachetti, Izzo, Belgiovine sulle tavole la leggerezza. Red Canzian porta in scena il musical 'Casanova Opera Pop'. Ne parlano su altre fonti

San Valentino Torio. “Passion Opera Pop” su Gesù crocifisso - A San Valentino Torio, il 16 aprile, andrà in scena "Passion Opera Pop", spettacolo teatrale della Passione di Cristo. (agro24.it)

“I tre moschettieri – opera pop”: un viaggio musicale al Teatro Brancaccio di Roma - Un evento che promette sorprese “I tre moschettieri – opera pop” rappresenta un’incredibile opportunità per vivere un classico della letteratura sotto una nuova luce. La fusione di musica, danza e ... (gaeta.it)

Opera Belles debuts with pop, classic medley - BRINGING a new sound to the Filipino music scene, the Opera Belles are taking the stage to reinvigorate the Filipino pop sensation with ... together to share their passion for singing. (msn.com)