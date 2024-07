Nei Giardini della Filarmonica Romana i tamburi giapponesi dei Munedaiko

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) – Tornano domani sera, alle 21.30, neigli spettacolaricon la formazione deiin un concerto realizzato in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma. “Il suono e la vibrazione del Taiko sono in grado di scuotere le fondamenta del cuore umano. Se ascoltiamo attentamente, il nostro stesso cuore batte in modo ritmico”, così racconta il percussionista Mugen Yahiro che ha fondato il grupponel 2014 insieme ai suoi due fratelli Naomitsu e Tokinari Yahiro, con l’intento di promuovere e valorizzare lo strumento in Italia e in Europa, e diffonderne la pratica. Quella del taiko è musica ancestrale, le cui prime origini risalgono a circa 2mila anni fa, spesso usato in battaglia per intimorire e spaventare i nemici.