Di Lorenzo rivelazione a sorpresa del quotidiano | adesso può cambiare tutto per il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo un Europeo da dimenticare, Giovanni Ditorna a casa per ricaricare le batterie, in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro con il. Una stagione evidentemente non indimenticabile per Giovanni Diche, dopo una stagione non all’altezza con il, non è riuscito a imporsi nemmeno con la maglia della Nazionale. Anzi, il campionato Europeo per il numero 22 azzurro è stato un incubo, con prestazioni ben al di sotto della sufficienza, condizionato anche da un contesto di squadra non ottimale, che ha portato all’eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera. Da ora in poi, il capitano delavrà qualche settimana per rilassarsi e, perché no, pensare anche a quello che sarà il suo futuro. Da tempo è ormai nota, attraverso le numerosi esternazioni del suo agente Mario Giuffredi, la volontà diaria, anche se Antonio Conte sembra aver eretto un muro difficile da scalfire.