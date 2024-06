Hamsik | L’Inghilterra si può battere solo restando uniti Credo che anche a Napoli tiferanno per noi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024) Marekha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida tra Slovacchia e Inghilterra a Euro2024.: «si può» L’ex calciatore e capitano delha dichiarato: «E’ un bel traguardo, possiamo scrivere la storia del nostro Paese. Proveremo a scalare questa montagna che si chiama Inghilterra». L’atmosfera nello spogliatoio: «Bellissima, vedo ragazzi carichi e pronto per affrontare questa partita.si puòessendoe non da singoli. Quindi serve la forza del gruppo per farcela. Siamo un Paese piccolo che sta facendo molto bene, sia nelle qualificazioni che in questi Europei. Vogliamo far contenti i nostri tifosi e il nostro Paese, ce la metteremo tutta».tiferà per voi? «Penso di sì, i tifosi vogliono aiutare le squadre più piccole e più deboli e noi ce la metteremo tutta».