Euro 2024 | Spagna ai quarti Georgia battuta 4-1 in rimonta

(Di domenica 30 giugno 2024) Lasupera inlae si guadagna l’accesso aidi finale di. Al RheinEnergieStadion di Colonia finisce 4-1 per la formazione di Luis de la Fuente, che dopo essere passata in svantaggio a causa dell’autorete di Robin Le Normand, è riuscita a ribaltare la gara grazie ai gol di Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo. Nonostante il gol subito in avvio, le Furie Rosse hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco, meritandosi un posto tra le prime otto d’pa. Ora ci sarà la grande sfida contro i padroni di casa della Germania, in una gara che promette scintille tra due delle formazioni più forti del continente. Si chiude invece unpeo storico per la, che alla prima partecipazione alla fase finale della massima rassegna continentale ha raggiunto un’insperata qualificazione agli ottavi, e abbandona dunque la competizione a testa altissima.