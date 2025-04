Mourinho cosa è rimasto dello Special One? Il futuro di José è un’incognita

futuro di José Mourinho? La maxi rissa scatenata in Turchia ha puntato di nuovo i riflettori sul tecnico portoghese. Da troppo tempo dello Special One si parla più per i suoi comportamenti fuori dal campo, che per i risultati sportivi. Il tecnico portoghese sta attraversando una fase complicata della carriera, .L'articolo Mourinho, cosa è rimasto dello Special One? Il futuro di José è un'incognita proviene da Webmagazine24.

