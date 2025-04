Ex gieffino sbarca come invitato a Le Iene? Il rumors

gieffino potrebbe essere il prossimo invitato de Le Iene? Ecco cosa emerge dal rumorsEx gieffino dell’ultima edizione del Grande Fratello potrebbe iniziare una nuova avventura in televisione? Di chi si tratterà? Il rumors è arrivato dai social ma non ci sono ancora conferme ufficiali.Leggi anche Jessica Morlacchi farà l’opinionista? Ecco il suo desiderioEcco cosa emerge dalla nuova indiscrezioneStando a quanto riporta Novella2000, Lorenzo Spolverato potrebbe approdare a Le Iene come nuovo inviato nella prossima edizione del celebre programma di Italia Uno. L’indiscrezione è stata lanciata dall’esperto del gossip Amedeo Venza ma nel frattempo Lorenzo dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello si sta concedendo un periodo di assoluto relax ritrovando amici, fan e familiari. La sua avventura si è conclusa lo scorso 31 marzo con la vittoria di Jessica Morlacchi. 361magazine.com - Ex gieffino sbarca come invitato a Le Iene? Il rumors Leggi su 361magazine.com Expotrebbe essere il prossimode Le? Ecco cosa emerge dalExdell’ultima edizione del Grande Fratello potrebbe iniziare una nuova avventura in televisione? Di chi si tratterà? Ilè arrivato dai social ma non ci sono ancora conferme ufficiali.Leggi anche Jessica Morlacchi farà l’opinionista? Ecco il suo desiderioEcco cosa emerge dalla nuova indiscrezioneStando a quanto riporta Novella2000, Lorenzo Spolverato potrebbe approdare a Lenuovo inviato nella prossima edizione del celebre programma di Italia Uno. L’indiscrezione è stata lanciata dall’esperto del gossip Amedeo Venza ma nel frattempo Lorenzo dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello si sta concedendo un periodo di assoluto relax ritrovando amici, fan e familiari. La sua avventura si è conclusa lo scorso 31 marzo con la vittoria di Jessica Morlacchi.

“È fatta, è lui!”. Isola dei Famosi, l’ex gieffino sbarca in Honduras. Ecco chi è! - L'Isola dei Famosi 2025 ha scelto il nuovo inviato! Pierpaolo Pretelli è pronto a partire per l’Honduras. Ecco tutti i dettagli sulla soffiata!" ... (quilink.it)

Gieffino ritrova l’amore: l’ex fidanzata reagisce con un video Tik Tok che diventa virale - L’ex gieffino torna sotto i riflettori per una nuova love story che scatena reazioni sorprendenti. E l’ex fidanzata? La sua risposta social diventa virale e divide il web. La fama e l ... (sologossip.it)

Grande Fratello, ex gieffino rivela: “Io non ho accettato e non accetterei di rifarlo perché…” - Nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello, Stefano Tediosi ha dovuto abbandonare il gioco e la Casa più spiata d’Italia dopo aver perso al televoto contro le Non è la Rai. Ma nel corso ... (msn.com)