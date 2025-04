Anteprima24.it - Corruzione, consigliere Esposito accusa: “Comune di Napoli, perché da dipendenti niente denunce?”

A dirlo è il consigliere Gennaro Esposito (Azione), in commissione Polizia locale e legalità del consiglio comunale. In questa sede, oggi Libera ha presentato la sua indagine su racket, usura e corruzione nel Centro Storico di Napoli, rivolta agli operatori economici. Anche questa ricerca conferma i dati sulla corruzione percepita, già diffusi dall'Istat. Tuttavia, Gennaro Esposito rileva una presunta anomalia. "L'anticorruzione – sostiene – si fa solo per gli appalti, ma nulla per le autorizzazioni e le concessioni, ritenute dall'Anac settori delicati". E tuttavia "mentre sulle gare un certo ruolo lo gioca il prefetto, con l'interdittiva, per le seconde se la piange solo il Comune".