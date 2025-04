Cultweb.it - Delitto Stompanato, quando Lana Turner tinse Hollywood di nero

Leggi su Cultweb.it

Anche la cosiddetta “età d’oro di”, considerata generalmente tra gli anni ’20 e gli anni ’60 del XX secolo, conobbe i suoi lati oscuri: è il caso ad esempio dell’omicidio di Johnny, guardia del corpo del famoso gangster Mickey Cohen e fidanzato dell’ancor più famosa attrice americana. L’opinione pubblica ha seguito con un’attenzione a dir poco morbosa l’evolversi delle indagini, e anche dopo la chiusura del caso ha continuato a interrogarsi sulle reali responsabilità del crimine compiuto. Vediamo cos’è successo esattamente.È il 1957l’attriceintraprende una relazione con Johnny, giovane criminale al soldo del potente boss Mickey Cohen, dalla reputazione di donnaiolo, già ex compagno di Ava Gardner. La loro è una relazione assai burrascosa fin dall’inizio, complici gli scatti d’ira e le scenate di gelosia dell’uomo: durante le riprese del film Estasi d’amore con lae Sean Connery, egli fa irruzione sul set e minaccia l’attore con una pistola, ma riesce solo a farsi cacciare via in malo modo dallo stesso Connery.