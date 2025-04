Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Sicurezza tutela legale a poliziotti e militari

Consiglio dei Ministri sul dl Sicurezza, si è soffermata - secondo quanto si apprende - tutela legale a favore del personale del comparto difesa, Sicurezza e soccorso pubblico. In altre parole, i nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al servizio potranno continuare a lavorare e lo Stato sosterrà le loro spese legali, fino ad un massimo di diecimila euro per ogni fase del procedimento. Una norma sacrosanta che le nostre forze di polizia aspettano da molto tempo, e che è nostro dovere assicurare loro, ha osservato la premier. "Come ricorderete, nel Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023 abbiamo approvato - ha esordito la premier secondo quanto si apprende - un corposo 'pacchetto Sicurezza' che conteneva una serie di norme molto importanti per tutelare il comparto difesa, Sicurezza e soccorso pubblico e garantire maggiore Sicurezza ai cittadini.

