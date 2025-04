Si celebra la Giornata internazionale della geografia

Giornata internazionale della geografia - parte da Villa Celimontana, a Roma, nella cornice di Palazzo Mattei, e trasporta i visitatori in mondi lontani. Nella Sala del Mosaico si possono ammirare volumi che riguardano l'esplorazione al femminile, ma anche filmati. Nella Sala Green Screen, intitolata ad Emilio Salgari, i visitatori possono invece immergersi in paesaggi lontani nel tempo e nello spazio, con l'aiuto anche di innovazioni tecnologiche. Tgcom24.mediaset.it - Si celebra la Giornata internazionale della geografia Leggi su Tgcom24.mediaset.it Carte geografiche antiche, fotografie del passato, libri rari. È il viaggio fisico e mentale che - nella- parte da Villa Celimontana, a Roma, nella cornice di Palazzo Mattei, e trasporta i visitatori in mondi lontani. Nella Sala del Mosaico si possono ammirare volumi che riguardano l'esplorazione al femminile, ma anche filmati. Nella Sala Green Screen, intitolata ad Emilio Salgari, i visitatori possono invece immergersi in paesaggi lontani nel tempo e nello spazio, con l'aiuto anche di innovazioni tecnologiche.

