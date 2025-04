Dazi Usa | Meloni avverte sull' impatto limitato sulle esportazioni italiane

impatto reale che la decisione americana può avere. Le esportazioni italiane negli Stati Uniti valgono circa il 10% del totale. L'introduzione di Dazi può, forse, ridurre questa quota di export ma è ancora presto per quantificarne l'effetto e per capire quanto i nostri prodotti saranno effettivamente penalizzati". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, parlando in Consiglio dei ministri dei Dazi Usa verso l'Ue. "Su questo è necessario considerare che un Dazio alla frontiera del 20% difficilmente si traduce in un pari incremento di prezzo per i consumatori americani, poiché il valore finale è dato anche da una serie di intermediazioni tra l'importatore e il consumatore finale - ha aggiunto -. Si pensi, ad esempio, all'importazione negli Stati Uniti di una bottiglia di vino che, da un passaggio all'altro, subisce un ricarico spesso superiore al 200%, perciò i Dazi all'importazione con ogni probabilità saranno in parte assorbiti. Quotidiano.net - Dazi Usa: Meloni avverte sull'impatto limitato sulle esportazioni italiane Leggi su Quotidiano.net "È importante non amplificare ulteriormente l'reale che la decisione americana può avere. Lenegli Stati Uniti valgono circa il 10% del totale. L'introduzione dipuò, forse, ridurre questa quota di export ma è ancora presto per quantificarne l'effetto e per capire quanto i nostri prodotti saranno effettivamente penalizzati". Lo ha detto la premier Giorgia, a quanto si apprende, parlando in Consiglio dei ministri deiUsa verso l'Ue. "Su questo è necessario considerare che uno alla frontiera del 20% difficilmente si traduce in un pari incremento di prezzo per i consumatori americani, poiché il valore finale è dato anche da una serie di intermediazioni tra l'importatore e il consumatore finale - ha aggiunto -. Si pensi, ad esempio, all'importazione negli Stati Uniti di una bottiglia di vino che, da un passaggio all'altro, subisce un ricarico spesso superiore al 200%, perciò iall'importazione con ogni probabilità saranno in parte assorbiti.

Dazi Usa: Meloni avverte sull'impatto limitato sulle esportazioni italiane. Produttori italiani si preparano a potenziali dazi USA, avverte Meloni. Dazi USA, Meloni: “Non è la catastrofe”. In arrivo un decreto per salvare export e imprese. Dazi Usa, Mattarella avverte: errore profondo. Meloni: "Risposte adeguate a difendere le nostre produzioni". Dazi, come rispondono i Paesi colpiti. Meloni annulla tutti gli impegni. Trump, il day after dei dazi. Tonfo per Wall Street. Meloni: “Scelta sbagliata ma non è catastrofe”. Ne parlano su altre fonti

Meloni: «Con dazi al 20% impatto affrontabile per l'Ue. Panico e allarmismo possono fare più danni» - «È presto per valutare le conseguenze effettive prodotte da questa nuova situazione sul nostro Pil e sulla nostra economia. Certamente, però, il panico e l'allarmismo ... (msn.com)

Lo choc dei dazi come quello del Covid, ma Meloni non si è fatta trovare impreparata: il piano d'azione per arginare la crisi - Dopo l'annuncio dei dazi da parte del presidente americano Donald Trump, Meloni studia le prossime mosse. L'obiettivo è non rompere con l'amministrazione Usa ... (affaritaliani.it)

Dazi, Meloni: "Preoccupata ma no allarmismi". Opposizioni incalzano la premier - Un dialogo con gli Usa sui dazi "non è questione di speranza - risponde la premier - Io credo che sia quello che va fatto. Per l'interesse nostro, per l'interesse della nostra economia, per ... (adnkronos.com)